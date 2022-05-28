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Vandallıkları yanlarına kâr kaldı

#Hastane#Saldırı#Mahkeme
Vandallıkları yanlarına kâr kaldı

Hastanede hemşire, doktor ve güvenlik görevlilerini darp ederek hakarette bulunan, hastaneye zarar veren sanıklar hakkında rekor ceza talebiyle açılan davada, sürpriz bir karar çıktı. Mahkeme sanıklara önce alt sınırdan ceza verdi, ardından iyi hal indirimi yaptı ve daha sonra da verilen cezaları erteledi.

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SEFA Yusuf Selbi, arkadaşı Süleyman Kıymaz ile birlikte 28 Kasım 2021’de rahatsızlanan annesini Ankara’da özel bir hastaneye götürdü. Hemşire, Selbi’yi ‘sosyal mesafe’ konusunda uyarınca Selbi, “Sizi öldürürüm. Siz benim annemin kanını akıttınız, ben de sizin kanınızı akıtacağım” diyerek tehdit edip arkadaşı Süleyman Kıymaz ile birlikte sağlık çalışanlarını darp etti, tıbbi cihazlara da zarar verdi. İki şüphelinin arkadaşı İsmail Aydın ve Mertcan Kıymaz da hastaneye gelerek arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştı.

Vandallıkları yanlarına kâr kaldı

53 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir süre tutuklu kalan Selbi hakkında ‘yaralama’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’ suçlarından 53 yıla kadar, şüpheli Kıymaz hakkında 28 yıla kadar, diğer iki şüpheli için de 4 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, sanıklara önce alt sınırdan ceza verdi. Daha sonra iyi hal indirimi yaparak, cezaları para cezasına çevirdi. Mahkeme bununla da kalmayıp sanıkların ‘kişilik özelliklerine nazaran yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaat oluştuğu’ gerekçesiyle verilen cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Böylece sanıklar 5 yıl boyunca herhangi bir suç işlemezse cezaevine girmeyecekler.

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#Hastane#Saldırı#Mahkeme

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