MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'daki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu
GeriGündem Van'daki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

Van'daki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'daki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu
Abone Olgoogle-news

Van'ın Çaldıran ilçesindeki terör operasyonunda güvenlik korucusu Haki Taş şehit oldu.

Çaldıran ilçesinde Şehit Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi. Operasyonda güvenlik korucusu Haki Taş, şehit oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı, şehit Haki Taş için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Van Çaldıran'da 16 Ağustos'ta yapılan operasyonda şehit düşen kahraman silah arkadaşımız güvenlik korucusu Haki Taş'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.

Vandaki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle