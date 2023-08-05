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Van'daki dolu ve sağanak sele neden oldu

Güncelleme Tarihi:

#Van#Sağanak Yağış#Sel
Vandaki dolu ve sağanak sele neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 00:03

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, sele neden oldu. İlçenin Şemsettin ve Aşağı Turgalı mahallerindeki bazı evleri su basarken, ekili buğday tarlaları da büyük zarar gördü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin zarar verdiği Özalp ilçesinde incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan bilgi aldı.

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Van'ın Özalp ilçesinde bugün yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından sağanak etkili oldu. Sağanak sele neden oldu. İlçenin Şemsettin Mahallesi’ndeki bazı evleri su bastı, ekili buğday tarlaları ise büyük zarar gördü. Muhtar Ramazan Yıldırımçakar, "Dolu ile birlikte her yer beyaza büründü. Dolunun ardından gelen sel buğday tarlalarına ve kış için biçilen otlara zarar verdi. Mahalledeki bazı evler sel suları altında kaldı" dedi. 

Vandaki dolu ve sağanak sele neden oldu

BAKAN YERLİKAYA, VALİ BALCI'DAN BİLGİ ALDI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, selden etkilenen Özalp ilçesine bağlı Aşağı Tulgalı Mahallesinde incelemelerde bulundu. Beraberindeki Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte mahallede, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmalarını inceleyip bilgi alan Vali Balcı, selin etkili olduğu Tulgalı Mahallesinde 6 ev ile ekili alanlarda hasar meydana geldiğini söyledi. 

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Vandaki dolu ve sağanak sele neden oldu


'150 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ'

Vali Balcı, "Mahallemizde herhangi bir can kaybımız yok. Biraz tarımsal hasarımız var. Bir de 150’ye yakın küçükbaş hayvanımız telef oldu. Kaymakamlığımız, il ve ilçe tarım müdürlüğümüz zararların tespitine başladı. İnşallah zararları tespit edecekler. Vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Devlet olarak onların yanındayız ve eksikliklerini en kısa zamanda gidereceğiz. Vatandaşlarımıza, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Devlet olarak her zaman yanlarındayız." dedi.

Vandaki dolu ve sağanak sele neden oldu



YERLİKAYA'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Balcı'yı telefonla arayarak bilgi aldı, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya, "Jandarma, tarım ve AFAD ekiplerimiz oradaki çalışmaları yapsınlar. Biz de devlet olarak, hükümet olarak gereğini yapacağız, yardımcı olacağız. Can kaybımızın olmaması en çok sevindiğimiz ve şükrettiğimiz bir durum. Çok büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yadullah Atasoy, ilk kez böyle şiddetli bir yağışla karşılaştığını, sağanak yağışın kısa sürede sele dönüştüğünü anlattı. 

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Vandaki dolu ve sağanak sele neden oldu

Vandaki dolu ve sağanak sele neden oldu

Vandaki dolu ve sağanak sele neden oldu

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#Van#Sağanak Yağış#Sel

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