Van'daki dolu ve sağanak sele neden oldu

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Van'ın Özalp ilçesinde bugün yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından sağanak etkili oldu. Sağanak sele neden oldu. İlçenin Şemsettin Mahallesi’ndeki bazı evleri su bastı, ekili buğday tarlaları ise büyük zarar gördü. Muhtar Ramazan Yıldırımçakar, "Dolu ile birlikte her yer beyaza büründü. Dolunun ardından gelen sel buğday tarlalarına ve kış için biçilen otlara zarar verdi. Mahalledeki bazı evler sel suları altında kaldı" dedi.

BAKAN YERLİKAYA, VALİ BALCI'DAN BİLGİ ALDI



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, selden etkilenen Özalp ilçesine bağlı Aşağı Tulgalı Mahallesinde incelemelerde bulundu. Beraberindeki Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte mahallede, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmalarını inceleyip bilgi alan Vali Balcı, selin etkili olduğu Tulgalı Mahallesinde 6 ev ile ekili alanlarda hasar meydana geldiğini söyledi.

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Vali Balcı, "Mahallemizde herhangi bir can kaybımız yok. Biraz tarımsal hasarımız var. Bir de 150’ye yakın küçükbaş hayvanımız telef oldu. Kaymakamlığımız, il ve ilçe tarım müdürlüğümüz zararların tespitine başladı. İnşallah zararları tespit edecekler. Vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Devlet olarak onların yanındayız ve eksikliklerini en kısa zamanda gidereceğiz. Vatandaşlarımıza, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Devlet olarak her zaman yanlarındayız." dedi.

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