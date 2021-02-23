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Gündem
VAN, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Van'da 'Zeus'un bulduğu 23 kilo eroine 3 gözaltı

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Van'da 'Zeus'un bulduğu 23 kilo eroine 3 gözaltı
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VAN'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iş yerinde narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada 22 kilo 780 gram eroin ele geçirildi; 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, zulalanmış 776 paket halinde toplam 22 kilogram 780 gram eroin ele geçirdi. Operasyonda S.İ., S.B. ve J.E., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı.

 

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