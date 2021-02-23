Van'da 'Zeus'un bulduğu 23 kilo eroine 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, zulalanmış 776 paket halinde toplam 22 kilogram 780 gram eroin ele geçirdi. Operasyonda S.İ., S.B. ve J.E., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı.