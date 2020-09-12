Van'da yol çalışmasında panik: 1 işçi yaralı

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Başkale ilçesine 40 kilometre mesafedeki Güzeldere bölgesi Gedikbaşı Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında özel bir firmanın iş makinesi ile yaptığı yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Cihan Aytekin toprak altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla göçük altından yaralı çıkarılan Aytekin, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.