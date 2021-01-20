MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
GeriGündem Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Tuşba ilçesinde belediye ekipleri, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Tuşba Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amacıyla yemleme çalışmaları yaptı. Belirli noktalara besi yemi bırakan ekipler, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirtti.

Birçok noktaya yem bırakan ekipler, özellikle kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ve yüzeyi buz tutan Sıhke Gölü'ne de kuş türleri için yem bıraktı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle