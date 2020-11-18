Van'da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp ilçesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada, 11 kilo 200 gram metamfetamin ve 720 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



Polis ekipleri aynı saatte İpekyolu ilçesinde de şüphe üzerine bir otomobili durdurarak, arama yaptı. 5 kilo 38 gram eroin ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.



4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.