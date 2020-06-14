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Behçet DALMAZ/VAN (DHA)
Haber Giriş: 14.06.2020 - 15:40,Son Güncelleme:

Van'da taziyeden dönen kişide virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı

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Van'da taziyeden dönen kişide virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde Gaziantep'teki taziye ziyaretinden dönen 15 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Gruptan bir kişide koronavirüs tespit ediilmesi üzerine ilçeye bağlı Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak, giriş-çıkışlara kapatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 15 kişi, Gaziantep'te gizli kurulan taziyeye katıldı. Kente dönen bu kişiler, karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince yapılan çalışmada taziyeden dönenler arasında 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Ardından başlatılan filyasyon çalışmasında taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe Merkezi ve mahallede bir çok kişiyle temas ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine bu kişilerle temasın yoğun olduğu Parmakkapı Mahallesi karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, karantinaya alınan mahallede giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Parmakkapı Mahallesi'nden Gaziantep'deki taziyeye katılan 15 kişinin karantinaya alındığı belirtilerek, "Taziyeden dönen vatandaşlardan 1 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmiştir. Gürpınar ilçe merkezi ve mahallede birçok kişiyle temas ettikleri tespit edildiğinden, Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Filyasyon ekipleri ilçede ve mahallede çalışma başlatmıştır. Normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Toplu etkinlikler, taziye, mevlit organizasyonları yapmayalım, riskin farkında olalım" denildi.

MAHALLEDE SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDI

Karantaniya alınan mahallede, sağlık taraması başlatıldı. Taziyede dönen kişilerin ilçe merkezinde girdikleri iş yerleri de belirlenip, belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Giriş ve çıkışlara kapatılan 130 hane ve 850 nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ise, jandarma ekiplerinin kontrolünde ulaştırılmaya çalışılıyor.

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