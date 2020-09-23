MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da, silahlı yaralama olayının faili yakalandı
GeriGündem Van'da, silahlı yaralama olayının faili yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
VAN, (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Van'da, silahlı yaralama olayının faili yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da, silahlı yaralama olayının faili yakalandı
Abone Olgoogle-news

VAN'da silahla yaralama olayının faili N.T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. N.T. hakkında ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde ateşli silahla yaralama olayının faili olan N.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, N.T.'yi İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Doğu Caddesi'nde yürürken yakaladı.

Gözaltına alınan N.T. hakkında ayrıca "2 ayrı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama', 'Konutta gece saatlerinde silahla yağma', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle