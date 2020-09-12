MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da şehit askerler için tören düzenlendi
GeriGündem Van'da şehit askerler için tören düzenlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 00:44 | Son Güncelleme:

Van'da şehit askerler için tören düzenlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da şehit askerler için tören düzenlendi
Abone Olgoogle-news

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.

Şehitler Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ve Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftü Vekili Sacit Emiri dua etti.

Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi memleketi Samsun'a, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi Eskişehir'e, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi de Hatay'a askeri uçakla uğurlandı.

Vanda şehit askerler için tören düzenlendi

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehit yakınları, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle