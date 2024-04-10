Van'da panik anları: Operatör çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Başkale ilçesinde yaşayanlar Ramazan Bayramı’na kar yağışı ile uyandı. Vatandaşlar, lapa lapa yağan yağışın altında mezarlıkları ziyaret etti, yakınları ile bayramlaştı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreye ulaştı. İlçenin Yukarı Dallı Mahallesi’nin Doyum Mezra yolu da kardan kapandı. Tipinin de etkisiyle kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı mezraya giden Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. İş makineleri mezra yolunda çalışma yürütürken çığ düştü. Operatör, iş makinesi ile ani manevra yaparak son anda kurtuldu. Mezra yolunda çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.