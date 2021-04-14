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HaberlerGündem HaberleriVan'da, minibüsteki çantada ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı
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Gündem
VAN, (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Van'da, minibüsteki çantada ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı

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Van'da, minibüsteki çantada ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu minibüste, 3 kişiye ait çantada 2 kilo eroin ile 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Gevaş'ın Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 3 kişiye ait çanta içinde 2 kilo eroin ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi, gözaltına alındı.

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