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Van'da kapanan yollar açıldı, kara saplanan 3 minibüs kurtarıldı

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#Van#Saray#Kar Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 12:34

Van'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu ile sınır karakollarının yolları ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Yolda kalan 3 mahalle minibüsü de kurtarıldı.

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Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Saray ilçesinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza bürünürken, İran sınırının sıfır noktasındaki kırsal Turan, Koçkıran, Dağdeviren mahalleleri ile bazı sınır karakollarının yolları ulaşıma kapandı.

Vanda kapanan yollar açıldı, kara saplanan 3 minibüs kurtarıldı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Saray Şantiye Şefliği ekiplerinin kar kalınlığının yer yer yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu bölgede yaptığı çalışmayla mahalle ile sınır karakollarının yolları ulaşıma açtı. Öte yandan ekipler yolda kalan 3 mahalle minibüsünü de yolu açarak kurtardı.

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#Van#Saray#Kar Yağışı

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