Van'da jandarma trafik ekiplerinden yerli ve milli cihazlarla denetim

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Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirlerarası otobüsler ve ilçeler arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüslere ile ağır tonajlı araçlara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri de hem resmi hem de sivil araçlarla denetimlerini sürdürüyor. Gevaş ilçesine bağlı Balaban Jandarma uygulama noktasında yapılan denetimde özellikle ağır tonajlı yük taşıyan kamyon, kamyonet ve TIR'ların yanı sıra yolcu otobüsleri durdurulup denetleniyor. Geçen yıl yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan 6 bin 618 araç sürücüsü denetlenip bilgilendirildiği belirtildi ve 404 otobüs şoförüne 298 bin 489 TL idari para cezası uygulanarak trafik eğitimi verildi. Sürücülere alkol muayenesi de yapan ekipler, araçların lastiklerinde de ölçüm yapıyor. Denetimlere jandarmanın uyuşturucu arama köpeği 'Uhde' de katılıp kaçakçılık önlenmeye çalışılıyor.

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ISIYA DUYARLI CİHAZLA İNSAN DENETİMİ

Jandarma ekipleri, yerli ve milli yeraltı görüntüleme cihazlarıyla da ağır tonajlı kapalı kasa araçlarda kaçak göçmen olup olmadığına bakıyor. 50 metre derinliğe kadar her türlü canlı ve metalleri tespit edebilen ve ısıya duyarlı olan yeraltı görüntüleme cihazı, ormanlık alanda kayıp kişilerin tespiti, su altı arama kurtarma, deprem gibi doğal afetlerde de kullanılıyor.

'UYGULAMALAR BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLUYOR'

Jandarma ekipleri, kazaların önlenmesi için de geceli gündüzlü denetim yapıyor. Durdurulan sürücüler bilgilendiriliyor. Yapılan bu uygulamalar ise sürücüler ve yolcular tarafından olumlu karşılanıyor. Otobüs sürücüsü Nihat Şayan, jandarmanın yaptığı denetimleri çok iyi bulduklarını belirterek, "Jandarma, yaptığı denetimlerle bize yardımcı olmaya çalışıyor. Özellikle son zamanlarda yaşanan otobüs kazalarını önüne geçmek için alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunup bizlere broşür dağıtıyor. Özellikle emniyet kemeri kullanmamız için bizleri sık sık uyarıyorlar. Biz de bu uyarılara kulak veriyoruz ve çok memnununuz. Bu tür uygulamaların daha sık yapılmasını istiyoruz. Çünkü ölümlü trafik kazaların büyük çoğunluğu otobüs kazalarından oluşuyor. Vatandaşlarımızın da bu uygulamalarda söylenenlere uymalarını tavsiye ediyorum. Yaşanan kazaların çoğunda emniyet kemersiz oluyor. Sağolsun jandarma trafik timleri, sizi bu konuda uyarıp, bilgilendiriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. "dedi.