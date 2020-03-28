Van'da iki evde silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi'nde iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof silah, bu silaha ait 2 şarjör, 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 121 adet 7.62 mm mermi, 21 adet 9 mm mermi, 1 av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği ile 190 paket kaçak sigara ele geçirildi. Silahlarla ilgili S.B. gözaltına alındı.