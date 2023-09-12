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Van'da feci kaza! Kamyon ile yolcu minibüsü ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

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#Van#Kamyon#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 20:32

Van- Hakkari karayolunda, kargo firmasına ait kamyon ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Van- Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir kargo firmasına ait 41 LU 349 plakalı kamyon, Hakkari yönüne giderken karşı yönden gelen 65 FD 268 plakalı yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı, ihbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak, yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna getirildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Van#Kamyon#Kaza

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