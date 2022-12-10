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Van'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

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#VAN #Başkale #Trafik Kazası
Vanda feci kaza: 1 ölü, 2si ağır 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 12:11

Van'ın Başkale ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kadın hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Van- Hakkari yolu Başkale ilçesi Karasu mevkisinde meydana geldi. Van ve Hakkari yönlerine giden iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1 kadın hayatını kaybetti, çocukların da bulunduğu 2'si ağır olmak üzere 6 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#VAN #Başkale #Trafik Kazası

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