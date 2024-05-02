Van'da evlat nöbeti: Yetmiş dokuzuncu haftasına girdi

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Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 79'uncu haftada da sürüyor. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Gevaş ilçesinden eyleme katılan Güleser Alkan, oğlu Yunus’un 8 yıl önce kandırılıp dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Niye kendi çocuklarını dağa göndermiyorlar? Kendi çocuklarını göndersinler. Yağmur olsun, kar olsun ertelemiyorum. Oğlum için çıkıp geliyorum" dedi.