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Van'da evlat nöbeti: Yetmiş dokuzuncu haftasına girdi

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#Van#Evlat Nöbeti#DEM Parti
Vanda evlat nöbeti: Yetmiş dokuzuncu haftasına girdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 15:13

VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, yağmurlu havaya rağmen 79'uncu haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

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Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 79'uncu haftada da sürüyor. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Gevaş ilçesinden eyleme katılan Güleser Alkan, oğlu Yunus’un 8 yıl önce kandırılıp dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Niye kendi çocuklarını dağa göndermiyorlar? Kendi çocuklarını göndersinler. Yağmur olsun, kar olsun ertelemiyorum. Oğlum için çıkıp geliyorum" dedi.

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#Van#Evlat Nöbeti#DEM Parti

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