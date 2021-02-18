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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Van'da evde bulunan 69 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı

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Van'da evde bulunan 69 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı
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VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, metamfetamin, esrar ve reçine esrardan oluşan 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelesi sürerken, Başkale ilçesinde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. Harektee geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 17 kilo metamfetamin, 31 kilo toz esrar, 21 kilo reçine esrar olmak üzere toplam 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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