Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'ye bağlı Güleçler Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpek 'Barut' ile 3 evin arasında yaptığı aramada, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucunun kim ya da kimlere ait olduğu ile ilgili soruşturma başlatıldı.