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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu

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Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın narkotik köpek 'Barut' ile düzenlediği operasyonda, evlerin arasında çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirildi.

Vanda, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini Barut buldu
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'ye bağlı Güleçler Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpek 'Barut' ile 3 evin arasında yaptığı aramada, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucunun kim ya da kimlere ait olduğu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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