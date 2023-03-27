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Van'da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

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#Van#Uyuşturucu#Gözaltı
Vanda 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 09:10

Van'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 78 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 20-26 Mart'ta 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde 46 kilo 500 gram eroin, 15 kilo 900 gram skunk, 6 kilo 400 gram esrar, 2 kilo 350 gram metamfetamin ve 7 kilo 120 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 78 kilo 270 gram uluşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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#Van#Uyuşturucu#Gözaltı

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