Van’da 57 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 25, Başkale'de 5, Çatak'ta 1, Gürpınar’da 25 ve Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.