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Van'da 308 yerleşim yeri yolu kar nedeniyle kapalı

#Van#Kar Yağışı#Hava Durumu
Vanda 308 yerleşim yeri yolu kar nedeniyle kapalı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

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Van ve çevresinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar ve tipi nedeniyle il genelinde 102 mahalle ve 206 mezra yolu, ulaşım kapandı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde de ekipler, kar temizleme çalışması yaptı. Çığ riski nedeniyle kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunda herhangi bir değişikliği olmadığı bildirildi. Kara yolu, bir hafta önce ulaşıma kapatılmıştı.

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#Van#Kar Yağışı#Hava Durumu

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