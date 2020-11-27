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Harun AKSU/BAŞKALE(Van), (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Van'da 24 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi: 8 gözaltı

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Van'da 24 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi: 8 gözaltı
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VAN’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla getirilen 24 bin 70 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 1'i Türk vatandaşı 7'si İran uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi Dereboyu mezrasına operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince belirlenen ve 4 şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla getirdikleri tespit edilen çeşitli markalarda toplam 24 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 1'i  Türk vatandaşı 7'si de İran uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılıkla ilgili soruşturma sürüyor. 

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