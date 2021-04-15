MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da 2 PKK'lı terörist yakalandı
GeriGündem Van'da 2 PKK'lı terörist yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Van'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kırsalda operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Van'ın Tuşba ilçesindeki evde de teröristlerin saklandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine, jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 terörist, yakalanıp, gözaltına alındı. PKK'lı teröristler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi