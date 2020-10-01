Van’da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile ’Karabağ’ yazdı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde devriye yaptığı sırada, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta narkotik köpeği ’Bobi’ ile arama yapıldı. Aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.Ş., gözaltına alınırken, ele geçirilen eroinin önünde polis tarafından ’Karabağ yazısı oluşturulup, Azerbaycan’a destek verildi.