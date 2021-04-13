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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

Van'da 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı

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Van'da 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı

VAN'ın Saray ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmak isteyen DEAŞ'lı terörist olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ'lı terörist yakalanarak, gözaltına alındı.

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