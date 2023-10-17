Vanadokya’ya ziyaretçi akını

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Vanadokya denilen bölgeye giden Van Vadi Doğa Sporları’na üye bir grup doğasever, peribacalarını gezip bol bol fotoğraf çekti. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Vanadokya’nın Nevşehir’deki Kapadokya’yı aratmayacak kadar güzel olduğunu belirterek “Burası muhteşem, doğası muhteşem. Doğayı, tarihi eserleri hep beraber koruyalım ki; geleceğimiz güvenli olsun” dedi. Etkinliğe katılan Menduh Acar ise “Buranın koruma altına alınması gerekir. Çünkü zarar veriliyor, tahrip ediliyor” ifadelerini kullandı.