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Vanadokya’ya ziyaretçi akını

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#Van#Başkale#Yavuzlar Köyü
Vanadokya’ya ziyaretçi akını
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

Van’ın Başkale ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar köyündeki, volkanik Yiğit Dağı’nın püskürttüğü kayaçların yağmur suları ve rüzgârın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peribacaları, özellikle yaz ve sonbahar mevsimlerinde turistlerin ilgisini çekiyor.

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Vanadokya denilen bölgeye giden Van Vadi Doğa Sporları’na üye bir grup doğasever, peribacalarını gezip bol bol fotoğraf çekti. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Vanadokya’nın Nevşehir’deki Kapadokya’yı aratmayacak kadar güzel olduğunu belirterek “Burası muhteşem, doğası muhteşem. Doğayı, tarihi eserleri hep beraber koruyalım ki; geleceğimiz güvenli olsun” dedi. Etkinliğe katılan Menduh Acar ise “Buranın koruma altına alınması gerekir. Çünkü zarar veriliyor, tahrip ediliyor” ifadelerini kullandı.

 

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#Van#Başkale#Yavuzlar Köyü

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