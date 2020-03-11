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TEKİRDAĞ (İHA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 09:30,Son Güncelleme:/

Vana patladı, cadde göle döndü

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Vana patladı, cadde göle döndü
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devam eden yeni su hattının çekilmesi için yapılan çalışmalar esnasında yoğun su basıncı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ile Kurtuluş Caddesi’nin birleştiği noktada vana patladı. Patlayan yerdeki borudan fışkıran su, Kurtuluş Caddesini göle çevirdi. Ekiplerin müdahalesi sonrası vana tamir edilerek arıza giderildi.

Vana patladı, cadde göle döndü

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