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Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Van- Hakkari karayolunda korkunç kaza! 2 ölü, 4 yaralı

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Van-Hakkari kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin uçurumdan yuvarlanarak takla atması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Başkale ve Van'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Van-Hakkari kara yolunun 90’ıncı kilometresinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden 65 NT 708 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, taklalar atan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Van ve Başkale’deki  hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Van- Hakkari karayolunda korkunç kaza 2 ölü, 4 yaralı

Van- Hakkari karayolunda korkunç kaza 2 ölü, 4 yaralı

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