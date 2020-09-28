Van Gölü’nün yenisi

Daha önce 18 metre civarında ve 50 bin yıllık olduğu tahmin edilen, dünyanın en büyük mikrobiyalitinin (kayaç benzeri yapı) tespit edildiği Van Gölü’nde, Su altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve Dalış Eğitmeni Serkan Ök tarafından yapılan dalışlarda 23.4 metre boyunda yaklaşık 70 bin yıllık olduğu tahmin edilen yeni mikrobiyalit tespit edildi. Bugüne kadar sadece balık türü olarak inci kefalinin yaşadığı düşünülen Van Gölü’nde 2018 yılında, Van İl Jandarma Komutanlığı’nın Sualtı Timi’nin eğitim dalışları sırasında yeni bir tür bulundu. Van Gölü’nde inci kefali dışında, mikrobiyalitte yaşayan 5-6 santimetre boyunda yeni balık türü için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Van Gölü’nde çok sınırlı bir alanda, bir mikrobiyalitin üstünde yaşayan yeni bir balık türü tespit ettiklerini söyledi.

‘HEYECANLANDIK’

Yaklaşık 2 yıl önce bulunan yeni tür ile ilgili çalışmalar halen devam ederken, Van Gölü’ne dalan dalgıçlar inci kefali dışında yeni ve farklı bir tür ile de karşılaştı. Dalış eğitmeni ve rehber Serkan Ök, Van Gölü’nde dalış yaptıkları sırada kameralarına farklı bir türün yansıdığını söyledi. Bu görüntünün kendilerini çok heyecanlandırdığını belirten Ök, “Van Gölü 600 bin yaşında 3 bin 712 kilometrekare büyüklüğünde bir göl. Tür ile ilgili çıkacak bilgileri biz de bekliyoruz. Farklı bir türe rastlamamız hepimizi heyecanlandırdı” diye konuştu.