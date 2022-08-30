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Van'da son yÄ±llarda azalan yaÄŸÄ±ÅŸ ve artan buharlaÅŸma nedeniyle Van GÃ¶lÃ¼'ndeki su seviyesi dÃ¼ÅŸerken, buna baÄŸlÄ± olarak bazÄ± barÄ±naklarda balÄ±kÃ§Ä± tekneleri karaya oturdu. TuÅŸba ilÃ§esine baÄŸlÄ± AdÄ±r Mahallesi'nde barÄ±nakta bulunan 10'a yakÄ±n balÄ±kÃ§Ä± teknesi gÃ¶le aÃ§Ä±lamadÄ±. BalÄ±kÃ§Ä±lar, karaya oturan teknelerinin Ã¶nÃ¼ndeki kum ve taÅŸlarÄ± kÃ¼reklerle temizlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

YYÃœ Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesi Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Mustafa AkkuÅŸ, Van GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n Ã§ekilmesinin son yÄ±llarda gÃ¼ndemde olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã‡ekilmenin bariz gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan AkkuÅŸ, kimi yerlerde 2-3 kilometrelik kÄ±yÄ± Ã§izgisinin deÄŸiÅŸtiÄŸine ÅŸahitlik ettiklerini belirtti. AkkuÅŸ, "BugÃ¼n Van GÃ¶lÃ¼'nde, 100'Ã¼n Ã¼zerinde balÄ±kÃ§Ä± teknesi var ve bÃ¶lgede binlerce kiÅŸi inci kefali avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan geÃ§imini saÄŸlÄ±yor. BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±kta en Ã¶nemli noktalardan birisi, balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naklarÄ±nÄ±n iÅŸlev gÃ¶rÃ¼r halde olmasÄ± lazÄ±m. Hemen kÄ±yÄ±daki balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naklarÄ±, gÃ¶lÃ¼n Ã§ekilmesiyle birlikte adeta iÅŸlevsiz konuma geliyor. Ã–zellikle AdÄ±r AdasÄ±'nÄ±n hemen karÅŸÄ±sÄ±ndaki balÄ±kÃ§Ä± limanÄ±, gÃ¶lÃ¼n Ã§ekilmesiyle birlikte karaya Ã§Ä±ktÄ±. DolayÄ±sÄ±yla en bÃ¼yÃ¼k sorun balÄ±kÃ§Ä± limanlarÄ±nda yaÅŸanÄ±yor" dedi.

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'BALIKÃ‡ILIK BÄ°ZÄ°M EKMEK KAPIMIZ'

30 yÄ±ldÄ±r balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yapan Ahmet Ã‡Ä±kla ise balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n karaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"O yÃ¼zden gÃ¶le balÄ±k avlamaya Ã§Ä±kamÄ±yoruz. Teknelerimiz karaya oturmuÅŸ durumda. Zorluk Ã§ekiyoruz. Yetkililerden balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, limanÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§inin derinletilmesini talep ediyoruz. Bu konuda UlaÅŸtÄ±rma Alt YapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±'na dilekÃ§e de verdik. Åžu ana kadar bize geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ olmadÄ±. SayÄ±n Valimiz ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan vekilimizden de talebimiz, balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bir an Ã¶nce iÃ§inin derinletilmesidir. Bize 50 metrelik bir rÄ±htÄ±m yapsÄ±nlar. LimanÄ±n giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda zorluk Ã§ekiyoruz. Teknelerimiz giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda karaya oturmaktadÄ±r. Tekneyi Ã§Ä±karmak iÃ§in bazen 2 saat uÄŸraÅŸÄ±yoruz, Ã‡Ä±kartsak dahi tekne ile limana yanaÅŸamÄ±yoruz. Son iki yÄ±ldÄ±r Van GÃ¶lÃ¼ suyu Ã§ok Ã§ekildi. Diyebilirim ki, 2 metre seviye aÅŸaÄŸÄ± indi. Bu durumda da sÄ±ÄŸ olan yerler daha da Ã§ok Ã§ekiliyor. Yetkililerden yardÄ±m talep ediyoruz. Mahallemizin tamamÄ± geÃ§imlerini balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yaparak saÄŸlÄ±yor. O yÃ¼zden balÄ±kÃ§Ä± limanÄ±mÄ±zÄ±n derinletilmesini talep ediyoruz."Â

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'GÃ–LE AÃ‡ILAMIYORUZ'

BalÄ±kÃ§Ä± Murat Ayseli de bÃ¶lgede 20 yÄ±ldÄ±r balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "GÃ¶ldeki su seviyesinin dÃ¼ÅŸmesi bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir problem oldu. KuraklÄ±k gerÃ§ekten bize zarar verdi. Bizim limanda sularÄ±n geri Ã§ekilmesiyle birlikte teknelerimiz karaya oturdu. LimanÄ±mÄ±z gerÃ§ekten bitme derecesinde. Yetkililere sesleniyoruz. Biz maÄŸduruz. Bu konuda bize yardÄ±mcÄ± olun. GÃ¶le aÃ§Ä±lamÄ±yoruz, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yapamÄ±yoruz. BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k bizim ekmek kapÄ±mÄ±z. Åžu an zor durumdayÄ±z." diye konuÅŸtu.

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