Van Gölü'nün mavi bayraklı plajında semaver ve mangal yasağı

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Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü Van Gölü'nün kıyı şeridi, yaz mevsimlerinde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Denizden yüksekliği 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzelliği ve saklı koyları ile dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde, 2018'de mavi bayrak verilen ilk plaj olarak açılışı yapılan, Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı da yaz aylarında temiz suyuyla tercih edilen yerler arasında bulunuyor.