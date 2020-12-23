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Gündem
Gülay KUYUCU / DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Van Gölü'ndeki faciaya 38’er yıl istendi

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Van Gölü'ndeki faciaya 38’er yıl istendi
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Van Gölü’nde 27 Haziran’da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin iddianame hazırlandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin başlattığı, 145 gün süren soruşturmanın ardından 6’sı tutuklu 12 kişi hakkında ‘nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma’ ve ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçlarından iddianame hazırlandı. 43 sayfalık iddianame, Van 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı.

61 KAÇAK GÖÇMEN ÖLMÜŞTÜ

27 Haziran günü meydana gelen olayda Van Gölü´ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapılmış, alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne için arama çalışması başlatılmıştı. 11 gün sonra batan teknenin yeri gölün 107 metre derinliğinde tespit edilmiş ve 61 kaçak göçmenin cesedine ulaşılmıştı.

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