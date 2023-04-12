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Van Gölü’nde şaşırtan görüntü! Kahverengiye büründü

Güncelleme Tarihi:

#Van#Yağmur#Göl
Van Gölü’nde şaşırtan görüntü Kahverengiye büründü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 17:21

Bitlis’in Ahlat ilçesinde sel sonrası dere yataklarından dökülen sular Van Gölü’nü kahverengiye boyadı. Göl üzerinde oluşan görüntü havadan görüntülendi.

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Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yağış sonrası dere yataklarında oluşan sel suları Van Gölü’ne döküldü. İlçenin Ahlat-Adilcevaz yolu üzerindeki 10 kilometrelik hat göle dökülen sel suları sonrası kahverengiye boyanırken, ortaya çıkan görüntü ise havadan görüntülendi.

Van Gölü’nde şaşırtan görüntü Kahverengiye büründü

Öte yandan, karayolunu kullanan sürücüler ise sel suları ve masmavi Van Gölü suyunun oluşturduğu görüntü karşısında şaşırdı.

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#Van#Yağmur#Göl

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