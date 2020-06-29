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Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 29.06.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi

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Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
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VAN Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede su yüzeyinden ve havadan araştırmaların sürdüğü bildirildi.

Tuşba ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çarpanak Adası civarında kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı yönünde ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler, araştırma başlattı. Bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda, olumsuz bir duruma rastlanmadı. Jandarma ekipleri, adaya giden yolu trafiğe kapatırken, havadan ve su yüzeyinden araştırmaların sürdüğü bildirildi.

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