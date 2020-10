Van Gölü manzaralı yol hizmete açıldı

2004 yılında Erdemkent konutlarının inşa edildiği dönemde açılan eski yolda çok fazla kaza yaşandığı için Edremit Belediyesi yeni bir yol yapımı için kolları sıvadı. Kısa sürede yeni yol için çalışmalarına start veren Fen İşleri Müdürlüğü yaptığı fizibilite çalışmalarının ardından yeni yolu hazır hale getirdi. Çift taraflı kaldırımların olduğu ve Van Gölü ile Edremit'in kuş bakışı izleneceği yol manzarasıyla da insanı büyülüyor.



Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mevcut yol ile ilgili yaptıkları incelemelerde çok ciddi sıkıntıların yaşandığını tespit ettiklerini belirtti. Yolda özellikle kış mevsiminde büyük sıkıntıların yaşandığını, kazaların meydana geldiğini kaydeden Başkan Say, Fen İşleri Müdürlüğümüzce bir çalışma başlattık. Yolumuzun bütününü kendi imkanlarımızla yaparak, sadece asfalt kısmına da Van Büyükşehir Belediyemiz katkıda bulundu. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Yolumuzun açılışını özellikle bugüne aldık. Çünkü yolumuzun 10.10.2020 tarih ve saat 10:10 gibi tarihi bir anda açılmasını istedik. Yeni yolumuzun her iki mahallemize ve Edremit'imize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu yolun diğer özelliği ise Van Gölüne doğru inen ve panoramik olması nedeniyle seyir oturakları bıraktık. Buradan çok güzel panoramik fotoğraflar çıkacaktır. Yolumuzun tekrardan hayırlı olmasını diler, bu pandemi günlerinde maske ve mesafeye de uymayı da unutmayalım diyoruz" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından yeni yolun açılışı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımı ile hizmete açıldı.