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Van Gölü çekilince ortaya çıktı: Fotoğrafını çekmek için akın ediyorlar

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#Van#Van Gölü#Erciş Kalesi
Van Gölü çekilince ortaya çıktı: Fotoğrafını çekmek için akın ediyorlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 11:00

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde gölün çekilmesiyle Urartu Krallığı tarafından inşa edilen tarihi kale ve kalıntıları ortaya çıktı. Bölgeye bir grup arkadaşıyla giden araştırmacı- gazeteci Nihat Çavuşoğlu, gölde yaklaşık 6 kilometre çekilme yaşandığını belirterek, "Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kale, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de onarımı yapılarak kullanılıyordu. Çekilme ile birlikte bu kale de gün yüzüne çıktı. Biz daha önce tekneyle geldiğimiz bu bölgeye, şimdi araçla gelip kaleyi fotoğrafladık" dedi.

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Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde, bölgede yaşanan kuraklıkla Van Gölü'nde 6 kilometreyi geçen çekilme meydana gelmesiyle su altında kalan tarihi Erciş Kalesi'ni gün yüzüne çıktı.

Van Gölü çekilince ortaya çıktı: Fotoğrafını çekmek için akın ediyorlar

Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanılan kaledeki kalıntılar su altında varlığını koruyor.

Van Gölü çekilince ortaya çıktı: Fotoğrafını çekmek için akın ediyorlar

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN TEKNE İLE GELİYORDUK ŞİMDİ ARAÇLA GELİYORUZ

Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan kaleyi fotoğraflayan araştırmacı-gazeteci Nihat Çavuşoğlu, yaşanan kuraklık nedeniyle tarihi Erciş Kalesi'nin ortaya çıktığını söyledi.

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Van Gölü çekilince ortaya çıktı: Fotoğrafını çekmek için akın ediyorlar

Daha önce fotoğraf çekmek için teknelerle bölgeye geldiğini, ancak suların 6 kilometre çekilmesiyle aynı bölgeye araçla gelip, kaleyi fotoğrafladığını anlatan Çavuşoğlu," Yaklaşık 40 yıldır ilçede gazetecilik yapıyorum.

Van Gölü çekilince ortaya çıktı: Fotoğrafını çekmek için akın ediyorlar

1990'lı yıllarda Van Gölü'nün yükselmesiyle birlikte tarihi Erciş Kalesi sular altında kaldı.

Van Gölü çekilince ortaya çıktı: Fotoğrafını çekmek için akın ediyorlar

O dönem de bizler de kaleyi fotoğraflamak için sık sık teknelerde buraya geliyorduk. Şimdi de bazı fotoğraf tutkunları ile birlikte araçla bölgeye geldik.

Van Gölü çekilince ortaya çıktı: Fotoğrafını çekmek için akın ediyorlar

Kaleyi fotoğraflayıp, tarihi hakkında arkadaşları bilgilendirdim. Bu kalenin bin yıllık bir tarihe sahip olduğu söyleniyor. 30 yıl önce buraya geldiğimde bu kale gölün ortasındaydı, şimdi tamamen gün yüzüne çıktı" ifadelerini kullandı. 

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Van Gölü çekilince ortaya çıktı: Fotoğrafını çekmek için akın ediyorlar

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#Van#Van Gölü#Erciş Kalesi

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