Van Gölü Biyolojik Arıtma Tesisi’ni ziyaret eden Emine Erdoğan: Van Gölü korunacak

Çöp ve atıksular nedeniyle hızla kirlenen Van Gölü’nü kurtarmak için inşa edilen dev Van Gölü Biyolojik Arıtma Tesisi, su alma aşamasına geldi. Marmara’nın 3’te biri büyüklüğündeki Van Gölü’nü temizleyecek Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı’nın startını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Van’dan verdi. Emine Erdoğan Van Gölü’nün sorunlarının tartışıldığı Van Gölü Sempozyumu’nun açılışına da katıldı. Emine Erdoğan açılıştaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

‘KURUYAN HER DAMLA YIKILAN BİR YUVA’

“Yeryüzü tuvaline çizilmiş tabiat resminden daha yüksek bir sanat yok. İnsan kaynaklı sebeplerle bu tabloyu meydana getiren güzellikler ise yavaş yavaş siliniyor. Mesela Çad Gölü kuruyor. Son 50 yılda büyüklüğünün yüzde 90’ını kaybetti. Kuruyan göller, ırmaklar, dereler, insanlığın kaldırdığı en hüzünlü cenazelerdir. Yeryüzü sularının kuruyan her damlası, yıkılan bir yuva demektir. Ekosistem çökünce yurtsuz kalan balıklar, kuşlar, bitkiler ve nice canlılar da yok oluyor. Su kaynaklarının tükenmesi halinde geriye sadece çaresiz insanlar kalıyor. Bu nedenle, yürüttüğümüz Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi projeleri, Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli adımlar.

‘EYLEM PLANI HAZIRLANDI’

NASA’nın dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğrafları arasındaki yarışmasını Van Gölü kazandı. Bu kıymetimizi korumak için 2019’da bir çalışma başlatıldı. Tüm kurumların işbirliğiyle Van Gölü’nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı hazırlandı. Bu kapsamda gölün dip temizliği yapılacak, atıksu yönetimi sağlanacak, ilaveten entegre katı atık yönetimi oluşturulacak. Van Gölü layıkıyla korunacak. Van Gölü elbette sadece Van’ı ilgilendirmiyor. Bitlis ve havzadaki il ve ilçeleri, kasaba ve köyleri de ilgilendiriyor.”

Emine Erdoğan ve beraberindekiler sempozyumun ardından, açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapacağı dev ileri biyolojik arıtma tesisini de gezdi. Tesis Van’ın en büyük 3 ilçesinin suyunu tamamen arıttıktan sonra Van Gölü’ne verecek.

Dalgıçlar Van Gölü’nde dip temizliği yaptı ve atıkları kıyıya çıkarttı. Kıyıdaki çöpleri gören Emine Erdoğan, “Bunları evimize atıyor muyuz?” dedi. Emine Erdoğan daha sonra gençlerle kıyıda çöp topladı.

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