Valizin taban kısmında 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada 1 adet valizin taban kısmı ile astarı arasına zulalanmış vaziyette 12 paket halinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.İ. ve B.B.B. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.