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Deniz ÖZEN/SİNOP (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2020 - 09:49,Son Güncelleme:

Valilik konutu arkasındaki yolda havaya ateş açan 3 kişi polisi alarma geçirdi

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Valilik konutu arkasındaki yolda havaya ateş açan 3 kişi polisi alarma geçirdi
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Sinop Valiliği konutu arkasındaki yolda havaya ateş açan 3 şüpheli, polisi alarma geçirdi. Vali Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayın ardından 2 şüpheli yakalanırken biri kaçtı.

Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik konutu arkasındaki yolda dün saat 19.00 sıralarında 3 kişi havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliden 2'sini tabancaları ile birlikte yakaladı. Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, polis merkezine götürülürken cadde üzerinde yapılan incelemelerde 4 boş kovan bulundu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayla ilgili polis çok yönlü soruşturma başlattı.

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