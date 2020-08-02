Valilik konutu arkasındaki yolda havaya ateş açan 3 kişi polisi alarma geçirdi

Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik konutu arkasındaki yolda dün saat 19.00 sıralarında 3 kişi havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliden 2'sini tabancaları ile birlikte yakaladı. Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, polis merkezine götürülürken cadde üzerinde yapılan incelemelerde 4 boş kovan bulundu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayla ilgili polis çok yönlü soruşturma başlattı.