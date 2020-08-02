Valilik konutu arkasındaki yolda havaya ateş açan 3 kişi polisi alarma geçirdi
Sinop Valiliği konutu arkasındaki yolda havaya ateş açan 3 şüpheli, polisi alarma geçirdi. Vali Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayın ardından 2 şüpheli yakalanırken biri kaçtı.
Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik konutu arkasındaki yolda dün saat 19.00 sıralarında 3 kişi havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliden 2'sini tabancaları ile birlikte yakaladı. Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, polis merkezine götürülürken cadde üzerinde yapılan incelemelerde 4 boş kovan bulundu.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayla ilgili polis çok yönlü soruşturma başlattı.
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