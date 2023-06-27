×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Valilik duyurdu... Edirne'de ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

#EDİRNE#Polis#Orman
Valilik duyurdu... Edirnede ormanlara girişler 15 Ekime kadar yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 11:45

Edirne Valiliği tarafından ormanlara, görevliler dışında girişler, 28 Haziran tarihinden itibaren 15 Ekim’e kadar yasaklandı. Yasağa uymayanlara idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi.

Haberin Devamı

Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte bölgede hava sıcaklıklarında görülen artış, ormanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, ormanlara girişlerin, 28 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklanması kararı alındığı belirtilerek, "Edirne ili sınırları dahilinde bulunan orman parkları ve tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık ve benzeri zirai faaliyetlerde bulunanlar bu yasaktan muaftır.

Edirne ili mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

Haberin Devamı

Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. İlçe kaymakamlıklarımız ve orman işletme müdürlüklerimiz koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında '6831 Sayılı Orman Kanunu', 'Türk Ceza Kanunu' ve 'Kabahatler Kanunu' uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır" denildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#EDİRNE#Polis#Orman

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım?

#İş Görüşmesi
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik
950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis