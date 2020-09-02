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AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 01:12 | Son Güncelleme:

Valilik açıkladı! Kamu binalarına "HES kodu"yla girilecek

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Valilik açıkladı! Kamu binalarına "HES kodu"yla girilecek
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İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Bu kapsamda, kamu binalarına giren vatandaşlar için HES kodu onayı sorgulanmasına başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde bulunan kamu binalarına girişte vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımızın sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

DÜĞÜN SAATLERİ DEĞİŞTİ

Kurul, ayrıca daha önce 20.00-22.30 saatleri arasında tedbirlere uyularak yapılmasına izin verilen düğün organizasyonlarının 21.00-23.30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi.

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