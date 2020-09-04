Valilerin haklı isyanı: Allah rızası için dışarı çıkmayın

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası'nın temel atma törenine katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada koronavirüsle ilgili önümüzdeki aylar için uyarıda bulundu. Pozitif olanların dışarı çıkmaması gerektiğini söyleyen Yerlikaya, vatandaşların tedbirlere uymasını rica etti: “Okulların açılışıyla, memleketlerine giden İstanbullu hemşerilerimizin dönüş trendi başladı. Toplu ulaşım rakamları 400 bine düşmüştü. Tekrar bu rakam 500 bine tırmanmaya başlarken biz temizlik maske mesafeye dikkat etmeliyiz.

‘BİLE BİLE...’

Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim? İdari işlem yapmaktan hayâ ediyoruz. Bile bile pozitif olduğunu bilen bir kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin? Bu kul hakkını nasıl ödeyeceksin? Bunu biz söylüyoruz. İdari işlem yapıyoruz. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Yeter artık.”

BİRİNCİLİK BAŞKENTE YAKIŞMADI

Ankara Valisi Vasip Şahin, salgında en fazla vakanın Ankara’da olması nedeniyle uyarıda bulundu. Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok” değerlendirmesini yaptı.

KARANTİNA YERİNE PİKNİĞE GİDİYORLAR

Bolu’da karantina altında olması gereken 78 kişi piknik alanlarında yakalanınca Vali Ahmet Ümit, isyan etti. Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı’na girişlerde zorunlu olan HES kodu ile karantina altında olması gereken 78 kişinin yakalandığını açıklayan Vali Ümit, ‘’Yakalananların üçte ikisi il dışından, diğeri ise Bolu’dan. Sorgulamalarımız devam ediyor, suç duyurusunda bulunuldu” dedi.