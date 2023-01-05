Validebağ ‘koru’ kalacak

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Birinci derece doğal ve tarihi sit alanı olan Validebağ Korusu’na ilişkin hazırlanan koruma amaçlı planlar, 3 Mart 2021’de onaylanarak askıya çıkartıldı. Mahalleli, ‘doğal koru statüsündeki alanın yapılaşmaya açılacağını’ iddia ederek planların iptali için dava açtı. Mahallelinin kurduğu Validebağ Gönüllüleri Derneği’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Üsküdar Belediyesi’ne açtığı dava 7 Aralık 2022’de karara bağlandı.



‘MÜDAHALEDE BULUNMAYIN’

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, kararında millet bahçesi projesi yapılırsa Validebağ Korusu’nun doğal kurgusunu kaybedeceğini belirterek, ‘Projenin yapılması durumunda parçalanmış ekosistemlere sahip olacağı ve açık bir biçimde korunması gereken alanın tahribatına neden olacağı anlaşılmıştır. Planlarda kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır” dedi. Planları iptal ederek, istinaf yolunu açık tuttu.

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PAMUKLAR İÇİNDE SAKLIYORDUK

Validebağ Korusu’nda aylardır nöbet tutan mahalleli mahkeme kararını, “Validebağ iki kez kazandı. Koru olarak kalacak” diye duyurdu. Koruda aylarca nöbet tutan Validebağ Gönüllüleri’nden Neşe Taşan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hem Validebağ Gönüllüleri Derneği hem de mahalleli olarak dava açmıştık. Çok haklıydık. ‘Hukuk kazanacak, kazanan İstanbul olacak, Türkiye olacak, dünya olacak’ dedik. Çünkü burası dünyayı ilgilendiren göç yollarından biri. Büyük bir metropolün içinde adeta bir cevher. Pamuklar içinde saklıyorduk. Otopark ve park yapımına izin veren planların da iptal edilmesi gerekiyordu. Mahkeme de gördü ve ‘Haklısınız’ dedi. Sevinçliyiz.”