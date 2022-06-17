Vali Yerlikaya'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
Sevgili gençler, YKS 2022'ye sayılı saatler kaldı! İstanbul'da cumartesi, Temel Yeterlilik Testi'ne 641.851, pazar; Alan Yeterlilik Testi'ne 393.098, Yabancı Dil Testi'ne 39.904 öğrencimiz girecek. Tedbirimizi aldık. Lütfen sınav zamanı sessiz olalım. Hepinize başarılar diliyorum.
Sevgili Gençler;#yks2022’ye sayılı saatler kaldı❗️#İstanbul’da#Cumartesi, Temel Yeterlilik Testi'ne— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 17, 2022
641.851#Pazar; Alan Yeterlilik Testi'ne
393.098
Yabancı Dil Testi'ne 39.904 öğrencimiz girecek.
Tedbirlerimizi aldık⚠️
Lütfen sınav zamanı 🤫
Hepinize başarılar diliyorum❤️ pic.twitter.com/qLlvJhSG4C