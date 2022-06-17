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Vali Yerlikaya'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

#Ali Yerlikaya#YKS#İstanbul Valisi
Vali Yerlikayadan YKSye girecek öğrencilere başarı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

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Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Sevgili gençler, YKS 2022'ye sayılı saatler kaldı! İstanbul'da cumartesi, Temel Yeterlilik Testi'ne 641.851, pazar; Alan Yeterlilik Testi'ne 393.098, Yabancı Dil Testi'ne 39.904 öğrencimiz girecek. Tedbirimizi aldık. Lütfen sınav zamanı sessiz olalım. Hepinize başarılar diliyorum.

 

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#Ali Yerlikaya#YKS#İstanbul Valisi

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