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Vali Yerlikaya’dan Başkomutanlık Meydan Muharebesi paylaşımı

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#Vali Yerlikaya#Başkomutanlık Meydan Muharebesi#Paylaşım
Vali Yerlikaya’dan Başkomutanlık Meydan Muharebesi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 09:23

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 100 yıl önce zaferle sonuçlanan ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi''nin başladığı saatte sosyal medya hesaplarından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

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Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 26 Ağustos 1922 saat 05.30’da yapılan top atışlarıyla başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin üzerinden tam 100 yıl geçti.

Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen Büyük Taarruz, Anadolu'nun sonsuza dek Türk Yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösterirken Kurtuluş Savaşı’nın da önemli bir dönüm noktası oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu büyük zaferin 100. yılında, Büyük Taarruzun başladığı saat 05.30’da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda;

“26 Ağustos 1922, 05.30. Bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kocatepe’de Mehmetçiklere tarihi emrini verdi; “Allah, Türk Milletini ve ordusunu koruyacaktır. Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir.” ifadelerini kullandı.

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#Vali Yerlikaya#Başkomutanlık Meydan Muharebesi#Paylaşım

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