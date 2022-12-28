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Vali Yerlikaya İstanbul'da 2022'de ele geçirilen sahte içki miktarını açıkladı

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#Ali Yerlikaya#Sahte Alkol#İstanbul
Vali Yerlikaya İstanbulda 2022de ele geçirilen sahte içki miktarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 09:49

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022 yılında şimdiye kadar yapılan 711 operasyonda 100 buçuk ton alkollü içki ve 334 ton etil/metil alkol ele geçirildiğini açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 1 Ocak-26 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan sahte içki operasyonları hakkında açıklama yaptı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 1 Ocak-26 Aralık 2022 arasında; sahte içki imal ve satışına yönelik 711 operasyonda 843 şahsa işlem yapıldı. 94 şüpheli tutuklandı. 100,5 Ton alkollü içki ve 334 Ton etil/metil alkol ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." bilgilerini verdi.

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#Ali Yerlikaya#Sahte Alkol#İstanbul

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