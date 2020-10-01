Vali Yazıcı, Karyağdı armudunun hasadını gerçekleştirdi



Korkuteli Yazır Mahallesi’nde tarla günü etkinliğine katılan Vali Ersin Yazıcı’ya, Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer İşlek ve beraberindeki heyet katıldı. Tarla günü hasadı, bölge çiftçisi Şükrü Doğrul’un bahçesinde yapıldı.

Vali Yazıcı hasadını gerçekleştirdiği Karyağdı armuduyla ilgili bahçe sahibi ve bölge çiftçilerinden bilgi aldı. Bahçe sahibi Şükrü Doğrul, Bizim armudumuzun en önemli özelliği tadı. Çekirdek etrafındaki kumsu yapının olmaması. Kendine has bir kokusu olması. Şeker oranının yüksek olması" diye konuştu.

Vali Yazıcı, Karyağdı armudu bölge için önemli bir tarım ürünü. Coğrafi işaret tescilinin alınması hem ilçenin tanıtımı hem de ürünün ticari değeri açısından çok önemli. Tadı ve kokusuyla öne çıkan bölgemize has bu armudumuzu inşallah tanıtım faaliyetleriyle bilinirliğini artırıp markalaştıracağız" dedi.

Hasat sonrası bahçe sahibi, çocukları ve çiftçilerle sohbet eden Vali Yazıcı, çalışmalarında başarı ve bol bereketli hasat diledi.