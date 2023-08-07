Vali Gül: Çözüm rehabilite

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Vali Davut Gül, önceki gün medya yöneticileriyle buluşmasında özetle, “Sokak hayvanı diye bir şey yok. Hayvanın bir sahibinin olması lazım. ‘Ben çok seviyorum dolayısıyla da sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, zaman zaman da insanlara zarar verirse de olabilir hoş görelim’ deme lüksümüz yok. Belediyelere kanunen bir görev verilmiş. Belediyeler görevini yaptığında problemler ortadan kalkmış olur. Hayvanların birer sahibi olacak. Herkes görevini yaptığında sahipsiz hayvan problemi kalmamış olacak” demişti.

3 BİN 740 KISIRLAŞTIRMA

Vali Gül, bu açıklamanın ardından dün Beykoz Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Valiliğin sosyal medya hesabından “Valimiz son bir yılda 13 bin köpeğin tedavi edildiği, 3 bin 740’ının da kısırlaştırıldığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi” paylaşımı yapıldı. Vali Gül’ün, “Temel amacımız, sokak hayvanlarımızı rehabilite ederek bu sorunu çözmek” dediği de kaydedildi.